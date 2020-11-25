Почетных доноров крови наградят в Беларуси

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует республиканская акция награждения почетных доноров крови и ее компонентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Старт мероприятий объявит 26 ноября Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий и Белорусское общество Красного Креста. Донорам вручат знаки отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь". Эстафета таких мероприятий будет передана центрам трансфузиологии по всей стране.
Девиз мероприятия - "Ганарымся донарамi!". Организаторами акции выступили Министерство здравоохранения, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Белорусское общество Красного Креста.-0-