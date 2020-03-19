Почти 20 междугородних маршрутов будут отправляться с автовокзала "Восточный" с 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С автовокзала "Восточный" в Минске с 20 марта будут отправляться в рейс 19 междугородних маршрутов, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

В течение дня начиная с 6 утра будут ходить автобусы №270 "АВ Восточный - Мачулищи", №281 "АВ Восточный - Кайково", №296 "АВ Восточный - Дубовый Лес", №308 "АВ Восточный - Дергаи", №327 "АВ Восточный - Бордиловка", №323 "АВ Восточный - Дудутки", №375 "АВ Восточный - Парк "Великий камень", №434 "АВ Восточный - сан. Волма", №646 "АВ Восточный - Новые Зеленки", №7403-Э "Минск - Любча", №7206 "Минск - Поставы", №7402-Э, 7402-Т "Минск - Лида", №7404-С "Минск - Новогрудок (через Столбцы)", №7405 "Минск - сан. Радон", №7205-С "Минск - Новополоцк", №7204-С "Минск - Витебск". Для комфорта жителей других районов города в расписание и схемы движения вышеперечисленных маршрутов также включен автовокзал "Центральный".

Кроме того, движение по междугородным маршрутам №7604-Э, 7604-ТК "Минск - Могилев" будет организовано от автовокзала "Центральный" с заездом на "Восточный".

В настоящее время прорабатывается вопрос организации междугородных маршрутов гомельского и слуцкого направлений с "Восточного". Его место расположения (в непосредственной близости к М4 и Р23) позволит сократить время рейсов.

Автовокзал "Восточный" прекратил принимать пассажиров летом 2016 года. После ввода в эксплуатацию автовокзала "Центральный" в 2011 году основной объем перевозок в международном и междугороднем сообщениях переместился туда. Кроме того, резко возросло количество автомобилей, и пассажиропоток в междугородном и международном сообщениях на автовокзале "Восточный" снизился в три раза. В связи с этим вокзал как пассажирский терминал было решено закрыть и перевести оставшиеся маршруты на "Центральный".-0-