Почти 330 пожилых и инвалидов оздоравливаются в трех санаториях Минтруда по путевкам

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три санатория в системе Министерства труда и социальной защиты с июля снова принимают пожилых граждан и инвалидов по путевкам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Всего в его системе функционирует 4 специализированных санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов: "Березина", "Ясельда", "Белая Вежа", "Вяжути". Но последний из них сейчас ориентирован на долечивание людей, перенесших пневмонию на фоне COVID-19.

"Санатории "Ясельда", "Березина" и "Белая Вежа" с начала июля возобновили санаторно-курортное лечение пожилых граждан и инвалидов по путевкам республиканского центра. По состоянию на 27 июля оздоровление проходят 326 таких граждан. В том числе 23 человека после перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19, получили путевки вне очереди", - уточнили в Минтруда. Право на внеочередное санаторно-курортное лечение в специализированных санаториях в этом году предоставлено неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим ассоциированную с COVID-19 пневмонию, но не ранее чем через месяц после выздоровления.

Инвалиды I и II группы имеют право раз в 2 года оздоровиться по путевкам бесплатно, неработающие ветераны труда - по очереди на льготных условиях (15-20% от стоимости путевки в зависимости от дохода человека). За внеочередной путевкой необходимо обращаться к специалисту представительства Республиканского центра по месту жительства, предоставив заявление, медицинскую справку о состоянии здоровья (подтверждающую нуждаемость в санаторно-курортном лечении с указанием сведений о перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19), копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.

В санаториях имеется вся необходимая лечебная база и создана безбарьерная среда. Сочетание природных и лечебных факторов помогает восстанавливаться после перенесенной тяжелой болезни, а также укрепляет организм пожилого человека. Предусмотрены лечебная и дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе, усиленное пятиразовое питание, фиточай и кислородный коктейль. Под контролем врачей проводится комплекс процедур: магнитотерапия, светолечение, лазеротерапия и другие.-0-