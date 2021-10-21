Почти 40% обращений в центры, дружественные подросткам, адресовано гинекологам

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство обращений в центры, дружественные подросткам, было адресовано гинекологам. Об этом сообщила сегодня на пресс конференции заведующий мониторинговым информационно-методическим отделением детского здоровья РНПЦ "Мать и дитя" Елена Фотеева, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Фотеева обратила внимание на три важных направления работы по подготовке будущих родителей, укреплению репродуктивного здоровья молодого поколения.

Чтобы дети в будущем смогли стать родителями здоровых детей, нужно сейчас сохранять их репродуктивное здоровье, убеждены медики. И центры, дружественные подросткам (всего их в учреждениях здравоохранения по всей стране действует 56), широко и продуктивно занимаются вопросами здоровья девушек и юношей, обеспечивая комплексное сексуальное образование. Консультационную помощь подросткам и молодежи оказывают акушеры-гинекологи, валеологи, психологи, педиатры, кожвенерологи и др. В центрах проводятся лекции и занятия для девочек и юношей, семинары, тренинги для родителей и педагогов, идет обучение будущих волонтеров-тренеров по принципу равный равному из числа старшеклассников и студентов. Расширяется контент центров и в социальных сетях.

"За 6 месяцев текущего года было около 45 тыс. обращений. Наиболее часто подростки обращались к гинекологам - почти 40%. В разделе "Психосексуальное развитие, репродуктивное здоровье" с вопросами к специалистам центров обратились почти 16 тыс. человек, большинство - тоже к гинекологу. То есть консультации по репродуктивному здоровью очень востребованы среди подростков", - отметила Елена Фотеева.

В целом чаще всего подростки задавали вопросы, касающиеся анатомии, физиологии, репродуктивной системы девушек, полового созревания, предохранения от ИПП и ВИЧ, беременности, в том числе нежелательной.

Второе важное направление - воспитание ответственного, осознанного родительства, профилактика детского травматизма. Этим в том числе занимается 21 модельный центр, созданный при поддержке ЮНИСЕФ в каждом регионе (в 2020 году было открыто 8 новых центров). "За 6 месяцев 2021 года в модельных центрах обучение прошли около 8 тыс. человек. Из них беременные составили 35%, родители детей до 3 лет - 36%, медработники - 16%", - добавила Елена Фотеева.

Присоединилась Беларусь и к инициативе ВОЗ и Детского фонда ООН "Больница доброжелательного отношения к ребенку" - по созданию благоприятных условий для грудного вскармливания в организациях здравоохранения. Это третье важное направление, оно способствует спасению жизни грудных детей и укреплению здоровья матерей.-0-