Почти 4,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 477 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 696 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу вакцины получили более 45,1 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 10,5 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцины привиты 58,6% населения страны, двумя - 50,2%.-0-