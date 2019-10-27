Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили свои показатели - Костевич

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2019 году улучшили свои показатели, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год включает 53 региона. "На протяжении нынешнего года мы наблюдаем, что ситуация улучшается в этих регионах. Почти 80% из перечня 53 регионов улучшили свою ситуацию на рынке труда", - сказала министр.

Сейчас Министерство труда и соцзащиты приступает к формированию списка проблемных регионов на 2020 год. Ирина Костевич заверила, что этот перечень однозначно будет сокращен, территорий, которые имеют напряженную ситуацию на рынке труда, будет меньше.

Что касается ситуации в целом по стране, то, по словам министра, рынок труда стабильный, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда сокращается. Сейчас Минтруда нацелено на уменьшение среднего периода поиска человеком работы. "Это важно для человека и для нас как регулятора сферы труда. Самое главное, чтобы человек, который потерял работу, быстро нашел новую. Последние данные - это занимает почти 7 месяцев, в то время как в прошлом году - почти 8 месяцев", - отметила Ирина Костевич.

При этом Минтруда особое внимание уделяет сокращению группы тех, кому приходится искать работу больше года, и здесь тоже есть положительные тенденции. "В текущем году 20% безработных искали работу больше года, в то время как в прошлом году - более 23%", - привела цифры министр.-0-