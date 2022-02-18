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18 февраля 2022, 19:30

Почти 90 законов придется изменить. Чуприс о законодательной работе после референдума

Фото из архива
Фото из архива
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После принятия Конституции работа предстоит огромная, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Ольга Чуприс напомнила, что после принятия обновленной Конституции для корректировки законов и других нормативно-правовых актов предусмотрен переходный период в два года. "Хотя, придется работать сразу же и достаточно интенсивно. Придется своего рода перенастраивать систему, особенно в части принятия нормативно-правовых актов, - сказала она. - Конечно, придется очень активно работать в части оценки тех нормативно-правовых актов, которые есть сейчас. Самое важное заключается в том, что придется внести изменения в законы, которые вытекают непосредственно из Конституции. Приблизительно, по подсчетам Национального центра законодательства и правовых исследований, предстоит изменить 88 законов".

Это приблизительная цифра. "Потому что, возможно, еще что-то придется изменить и принять два новых закона, которые вытекают из Конституции. То есть работа предстоит огромная. Но при этом, как говорит Президент, все органы должны работать четко, реализуя свои полномочия, - отметила замглавы Администрации. - И если это законодательный орган парламент, то принимаются законы и активно работают в этой части. И как раз в Конституции установлено все для того, чтобы парламент работал активно. Если раньше было две сессии, то сейчас парламентарии собираются в сентябре и в июне заканчивают. Работают практически целый год над законопроектами. Если это правительство, то пускай занимается экономикой и социальной сферой, благополучием граждан, в целом страны. Если это суды, то пускай привлекают к уголовной ответственности преступников, разрешают гражданские, экономические споры. ВНС будет собираться в соответствии с теми правилами, которые для него установлены, не реже одного раза в год".

Ольга Чуприс подчеркнула, что основной приоритет - работа всех органов в соответствии со своими полномочиями. "И если такая работа будет выстроена, думаю, мы достаточно быстро перейдем в новое рабочее русло. И заживем лучше - это точно", - констатировала она.-0-

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