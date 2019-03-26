Почти Br80,8 млн направят на НИОКР в 2019 году из республиканского инновационного фонда

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br80,8 млн направят из республиканского централизованного инновационного фонда на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2019 года №191, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Постановлением определены распорядители средств, направляемых на финансирование работ, а также объемы этих средств в пределах расходов инновационного фонда.

Распорядителем наибольшего объема средств из общей суммы является Национальная академия наук - Br39,6 млн. В перечень распорядителей средств также включены Министерство промышленности (более Br15,7 млн), Министерство обороны (Br12,7 млн), Министерство здравоохранения (Br3,4 млн), Государственный комитет по стандартизации (Br2,4 млн), Министерство экономики (Br1,5 млн), Министерство архитектуры и строительства (Br1,5 млн) и др.-0-