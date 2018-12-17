Почти половину мест в белорусских здравницах на новогодние праздники выкупили россияне

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти все места в белорусских здравницах на время новогодних праздников уже заняты, причем почти половина из них - гражданами России. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"В санаторно-курортных организациях, подчиненных Управлению делами Президента, на декабрь уже выкуплено около 90% от коечной мощности, на январь забронировано около 70%. При этом на период новогодних и рождественских праздников уже выкуплено 99% от коечной мощности, - привел цифры Геннадий Болбатовский. - В организациях ОАО "Белагроздравница" на декабрь выкуплено около 97%, на январь около 80%. При этом на период новогодних праздников уже выкуплен весь номерной фонд санаториев".

Обычно самые популярные путевки среди населения - на 12-14 дней. В период новогодних праздников наибольшим спросом пользуются пакеты с продолжительностью более двух недель. При этом около 50% выкупленных на период новогодних праздников путевок приходятся на россиян.

Большой ажиотаж вызывают путевки в санатории "Юность" и "Приозерный", филиал "Санаторий "Радон", филиал "Санаторий "Сосновый бор", санатории "Криница" и "им. В.И.Ленина", а также недавно построенный санаторно-курортный комплекс "Плисса".

"Важно, что в период новогодних и рождественских праздников (с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019) работа медицинской базы в санаториях будет осуществляться в обычном режиме. Все диагностические и лечебно-реабилитационные процедуры, входящие в стоимость путевки, будут оказаны в полном объеме в соответствии со стандартами лечения. Конечно, помимо медицинских процедур, включающих набирающие популярность спа-технологии, в состав новогодних туров здравниц входят концерты, мастер-классы с белорусским колоритом, просмотры тематических художественных фильмов, танцевальные вечера, культурно-массовые и спортивные мероприятия на свежем воздухе, экскурсионные программы, шоп-туры, цирковые выступления, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и новогоднее меню", - отметил Геннадий Болбатовский.

Стоимость новогоднего тура, не включающего новогодний банкет, в санаториях республики составляет около Br58 на одного человека за день. При этом каждый гражданин может самостоятельно формировать стоимость путевки и даже отказаться от всех или некоторых мероприятий, не относящихся к основной деятельности здравниц. Средняя стоимость новогоднего банкета составляет около Br120.-0-