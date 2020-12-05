Почтовые операторы Беларуси, России и Казахстана заключили соглашение о транзите международных посылок

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта", АО "Почта России" и АО "Казпочта" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области обеспечения и развития транзита международных почтовых отправлений, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

"Трехстороннее соглашение предусматривает создание логистических сервисов по доставке МПО между странами, разработку и запуск продуктов для организации их транзита по направлениям Азия - Европа, Европа - страны ЕАЭС и прилегающие рынки, США - страны ЕАЭС и другие. Кроме того, стороны намерены разработать единые технологии по обработке МПО и тарифную политику в области сотрудничества", - рассказали в Минсвязи.

Документ был подписан во время первого Евразийского конгресса.-0-