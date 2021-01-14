Почтовые службы Беларуси и Армении будут расширять взаимодействие

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк 14 января встретился с генеральным директором национального почтового оператора Армении (ЗАО "Айпост") Айком Карапетяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Армении.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества почтовых служб, включая возможность заключения двустороннего межведомственного соглашения о тарифах и многопрофильном сотрудничестве, а также вопросы выпуска филателистической продукции.

Собеседники согласились с важностью развития отношений между профильными организациями для создания особой конкурентоспособной среды в рамках Евразийского экономического союза.-0-