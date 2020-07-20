Почувствовал себя интерном - врач-фтизиатр о борьбе с COVID-19

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни белорусских медиков вне зависимости от основного профиля включились в борьбу с COVID-19, и приобретенный ими опыт сегодня бесценен. О том, каково было оказаться на передовой, в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал врач-фтизиатр фтизиатрического отделения №1 Минского клинического центра фтизиопульмонологии Андрей Астапчик, который среди прочих коллег в режиме чрезвычайной ситуации был командирован для помощи тяжелобольным в 5-ю городскую клиническую больницу Минска.

"Боевая командировка" специалиста длится уже с 11 мая. "Вначале было сложно, конечно. Сейчас легче, заболеваемость снизилась. Коллектив у нас - молодцы, особенно молодые сотрудники, которые пришли работать сразу в новых условиях. Я сам немножко оторопел вначале. А молодые не тушевались. Смотрел на них и удивлялся, - поделился воспоминаниями Андрей Астапчик. - Нам дали неделю на раскачку. Мы, как интерны, ходили и смотрели, как все происходит. А потом уже открыли новый корпус в 5-й больнице и нас туда отправили работать самостоятельно. Это правильно, что дали возможность сначала немного привыкнуть. Все-таки работа специфическая".

По его словам, на начальном этапе сложность заключалась еще и в том, что необходимо было изучить много новой информации, в том числе последние приказы Минздрава. Сотрудники, которые работают в 5-й больнице, помогли освоиться на новом "фронте". Причем это были даже не пульмонологи. "Нас обучали неврологи, потому что все пульмонологи слегли с коронавирусом первыми. Было очень доброжелательное отношение, мы многому научились за ту неделю стажировки", - подчеркнул врач.

Сегодня для него работа в "грязной" зоне в полной экипировке (специальном комбинезоне, респираторе, защитном щитке) уже не кажется чем-то экстраординарным. К тому же инфекция шаг за шагом отступает, давая возможность выдыхать и отдыхать во всех смыслах. "Вначале с непривычки очень тяжело по 6-7 часов так ходить. А если дежурства были, особенно вначале, когда шел поток больных, мы просто не успевали выходить из "грязной зоны". Постоянно находишься в этом скафандре, даже по 12 часов. Разоблачиться, надеть обратно - это время. А чтобы поесть, сходить в туалет, надо покидать "грязную" зону", - объяснил Андрей Астапчик.

Кстати, комбинезоны стандартных размеров, поэтому при высоком росте врача немного сковывали движения. Но и это, и запотевающий щиток, и болящие из-за ношения респиратора уши и переносица - мелочи в сравнении с огромным напряжением и стрессом, который тяжелым грузом все это время лежит на плечах у медиков. "Специфического лечения от COVID-19 нет. И если человеку становится хуже, мы можем ему помочь только симптоматически, использовать патогенетическую терапию. Давать кислород, если он падает, разжижающие кровь препараты, антибиотики при осложнениях. И надеяться на защитные силы организма. Глядеть на это со стороны тяжело. Очень. Когда у тебя на глазах больные уходят..." - признался Андрей Астапчик.

Самую мощную психологическую поддержку дают, конечно, близкие люди, также силы продолжать борьбу дарят теплые слова друзей. Но зачастую общение ограничено телефоном и мессенджерами. Многие коллеги-медики согласились на предложение во время работы в "грязной" зоне пожить в гостинице, чтобы снизить риск заражения для своей семьи. У Андрея Астапчика не было нужды надолго оставлять близких: они все дружно успели переболеть коронавирусом еще в апреле. "Хотя я лично перенес болезнь легко, нас всех госпитализировали. Три недели пришлось провести в стационаре 6-й больницы. Они молодцы! Смотрел и восхищался их работой. Там все отлично организовано. Нетрудно было "выключить" в себе доктора и просто выполнять указания специалистов", - отметил собеседник.

Сейчас он готовится к тому, чтобы в скором времени вернуться на основную работу. Корпус для ковидных больных в 5-й ГКБ со дня на день закроют, и там снова будут обслуживать пациентов по профилю. И хотя никто не может сегодня с полной уверенностью сказать, будет ли вторая волна заболеваний осенью, насколько серьезной она может оказаться, Андрей Астапчик уверен: теперь мы будем готовы. Для этого есть ценный опыт и знания, ресурсы и понимание общества, что делать, чтобы себя защитить.-0-