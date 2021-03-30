Под Осиповичами прошло комплексное занятие по управлению огнем артиллерии и ракетными ударами

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Осиповичском полигоне под руководством командира 51-й гвардейской артиллерийской бригады гвардии полковника Алексея Ратушного прошло комплексное занятие по управлению огнем артиллерии и ракетными ударами. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В занятии приняло участие пять дивизионов бригады, три из которых провело боевую стрельбу. Отрабатывались вопросы нанесения огневого поражения противнику в оборонительном бою механизированной бригады.

"В ходе комплексного занятия наша тяжелая гаубичная артиллерийская батарея 2А65 "Мста-Б" выполняла несколько огневых задач, - рассказал командир взвода гвардии старший лейтенант Станислав Левкович. - Военнослужащие поражали цели на дальности около 6 км. Это радиолокационные станции, колонны техники, бронеобъекты противника и другое".-0-