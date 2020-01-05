Подарки от участников Рождественского турнира получили ребята четырех детских домов семейного типа

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб совместно с Федерацией хоккея Беларуси провел в Минске благотворительную акцию "Рождественская традиция". Команды - участницы Рождественского международного турнира любителей хоккея навестили сегодня воспитанников четырех детских домов квартирного типа Фрунзенского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие традиционно прошло в один из дней Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси и собрало под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

Помощник председателя Президентского спортивного клуба Ксения Валаханович отметила, что "Рождественская традиция" уже давно стала неотъемлемой частью Рождественского хоккейного турнира. По ее словам, и дети, и спортсмены каждый год с нетерпением ждут этого доброго праздника дружбы и спорта. "Данное мероприятие - это веселые игры и захватывающие мастер-классы, волшебные квесты и праздничные традиции, но прежде всего это теплое и семейное общение. Дети радуют спортсменов и организаторов своими многочисленными талантами, а гости - своим общением и разнообразными подарками (ноутбуками, мобильными телефонами, комплектами спортивной экипировки, музыкальными инструментами). Так, в этом году команда Объединенных Арабских Эмиратов привезла барабанную установку, сборная Германии - электроакустические гитары, а команда Президента подарила детям гироскутеры и электросамокаты. Ведь каждый ребенок по-своему особенный и всем нужно просто немого любви, тепла и настоящего рождественского чуда",- сказала Ксения Валаханович.

В этом году гостей встретили 53 воспитанника четырех детских домов семейного типа Фрунзенского района Минска. Каждая семья проживает в отдельной квартире жилого дома по ул.Каменногорской. Этим детским домам оказана материальная помощь от Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси общей суммой Br32 тыс.

Воспитаннику детского дома семейного типа Валере пришлась по душе акция "Рождественская традиция". "Готовились к приезду гостей с удовольствием. Это хорошая традиция. Детям, особенно маленьким, очень нравится. Подарки получили, побегали. Чувствуется атмосфера праздника", - отметил парень.

Акция "Рождественская традиция" впервые состоялась в 2013 году. За это время организаторы и команды посетили детские дома и социальные приюты Минска, Молодечно, а также поселка Криничный и деревни Боровляны, городского поселка Радошковичи, оказав помощь 777 детям.

Организаторами акции "Рождественская традиция" выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.-0-

Фото Оксаны Манчук