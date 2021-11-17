Подавляющее число обращений в РНПЦ травматологии и ортопедии 16 ноября касалось гололедных травм

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее число обращений в РНПЦ травматологии и ортопедии за вчерашний день, 16 ноября, касалось гололедных травм. Об этом сообщил журналистам врач-травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По приемному отделению могу сказать, что за вчерашний день поступило более 45 человек с травмами. Основная часть - именно гололедная травма", - сказал Андрей Ярошевич, добавив, что с наступлением зимнего времени и выпадением осадков количество пострадавших всегда возрастает в 2-3 раза.

Травматолог-ортопед отметил, что чаще всего встречаются такие травматические повреждения, как переломы предплечья, ключицы, ушибы и переломы плечевой кости, костей голени, повреждение связочного аппарата. Более опасными считаются черепно-мозговые травмы, сочетающиеся с травмами и падениями, травмы у пожилых людей, связанные с переломами бедра и шейки бедра.

Отягощающим фактором для всего травматизма является алкогольное опьянение, обратил внимание Андрей Ярошевич. По его словам, 30% пострадавших - люди, попавшие к медикам в нетрезвом состоянии. Причем травмы у таких людей бывают тяжелее.

Травматолог-ортопед назвал потенциально опасные места при гололеде. Среди них выходы из подъезда, где теплые массы воздуха встречаются с холодными, ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки автотранспорта. Таких мест лучше избегать.

"Врачи уверены, что абсолютное большинство гололедных травм можно избежать. Достаточно взять в руки трость или отказаться от поклажи в руках. Возьмите тележку и катите за собой, если вы пожилой человек. Это гораздо удобнее и руки у вас будут свободнее", - отметил Андрей Ярошевич.

Пожилым людям врач порекомендовал и вовсе не выходить на улицу в гололед. "Не выходите за сладкой булочкой к чаю, когда на улице гололед. Посидите дома, переждите этот период времени", - сказал он. Тем более что о периодах неблагоприятных погодных условий оповещает и телевидение, и МЧС.

Когда на улице гололед, лучше передвигаться медленными короткими шагами, как бы приставными, порекомендовал Андрей Ярошевич. Следует отказаться от высоких каблуков и перейти на обувь с хорошей рифленой подошвой.

Медик также дал некоторые рекомендации, если падения избежать все же не удается. "Не стоит падать с опорой на конечности, нужно стараться упасть на бок с вытянутой рукой. Не нужно падать на спину, потому что такое падение сопряжено с ударом головой, а это всегда отягощающий фактор", - сказал он.

У спортсменов есть хитрость. "Вы когда-нибудь видели, как фигуристы падают? Они падают и выкидывают руку вперед, не касаясь ею льда. И при этом придают кинетическую энергию всему телу и оно как бы скользит по льду. Не каждому под силу это сделать, но такой навык во многом позволит избежать более серьезных повреждений даже для молодого человека", - отметил Андрей Ярошевич.

По его словам, чтобы получить травму, достаточно секунды, а ее лечение занимает затяжной период времени. К примеру, восстановление после повреждения связок займет 2-3 недели больничного режима, перелома лодыжки - месяц-полтора, перелома в голеностопном суставе - до 2-3 месяцев, если была операция - до полугода человек будет ходить на костылях.-0-