Поддержать участников конкурса "Право на детство" можно будет онлайн с 1 августа

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции дает старт интернет-голосованию за лучшие работы творческого конкурса "Право на детство", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Поддержать юные дарования можно будет с 1 по 20 августа на официальных страницах министерства в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники". Работы также будут размещены на YouTube и Telegram-каналах Министерства юстиции. Победителей в каждой номинации определят по сумме баллов: к оценке жюри добавят результаты интернет-голосования.

Всего на республиканский конкурс, который стартовал в апреле, со всех уголков Беларуси прислано около 2 тыс. рисунков, более 300 видеороликов и компьютерных анимаций. Больше всего работ было из Минской и Могилевской областей. Конкурсанты для участия в этапе интернет-голосования отобраны жюри по итогам многочасовых просмотров творческих работ, заседаний, обсуждений и дискуссий.

По словам Ольги Шибко, через творчество ребята рассказали о своем видении реализации прав ребенка, социальной защиты семьи и детей государством. Интересно отражены темы защиты прав детей-сирот, детей-инвалидов, не осталась без внимания тема обязанностей ребенка. Участие в конкурсе приняли и дети с особенностями развития, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники вспомогательных школ-интернатов.

Присылать свои работы могли дети в возрасте до 18 лет. Творческое состязание проводится по трем номинациям: "Рисунок", "Анимация", "Видеоролик".

До 1 сентября будут подведены итоги конкурса, определены победители, после чего объявлена дата торжественной церемонии награждения.

Творческое состязание организовано Министерством юстиции совместно с представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) не впервые, но 2020 год собрал рекордное количество участников.-0-