Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление экономики, поиски новых путей для этого - базис, от которого зависит и развитие остальных сфер жизнедеятельности белорусского общества. Убежденность в этом высказали сегодня в Минске участники VI Всебелорусского народного собрания от столицы на региональном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Советского районного (города Минска) объединения организаций профсоюзов Галина Зверко призналась, что участие в собрании для нее почетно и значимо. "Мы должны скооперироваться и обсудить, что у нас сделано и что должно быть сделано. Лично меня волнуют проблемы защиты трудящихся. Человек труда должен быть на первом месте. Благодаря ему построена белорусская государственность", - сказала она. Как бывшему медицинскому работнику, близки ей и вопросы укрепления системы здравоохранения, на которую из-за пандемии легла огромная нагрузка. "Как мать, меня волнует вопрос того, в какой стране будут жить и учиться наши дети. Я хочу, чтобы мои дети росли в спокойной, мирной стране", - добавила Галина Зверко.

Конечно, во главе угла - социально-экономические вопросы. Об этом говорила и депутат Палаты представителей Марина Шкроб. "Есть темы, в которых мы все едины. Забота о детях и стариках например. Каждый понимает, насколько это дорогое удовольствие - забота об уязвимых слоях общества. Для этого необходимо развитие экономики. Об этом нам и надо говорить. При сильной экономике можно думать, как развивать здравоохранение, социальную сферу. При этом любой социальный проект должен быть адресным, не обезличенным", - считает Марина Шкроб.

В работе городского собрания участвуют председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона.

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, более двух месяцев шла подготовительная работа: почти в 240 диалоговых площадках разной тематики участвовали около 7,8 тыс. человек. Поступило около 2,5 тыс. предложений, которые были обобщены, 683 предложения направлены в республиканский оргкомитет. "Сегодняшним собранием мы подводим своеобразный итог всем предложениям, - сказал Артем Цуран. - Сегодня на собрании выступают и профессионалы своих сфер, и представители общественности, которым немаловажно развитие нашего города".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов.

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