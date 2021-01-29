Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 января 2021
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:49 Червяков: проект программы социально-экономического развития учитывает интересы всего общества Экономика
16:48 Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике - Назаров Общество
16:45 У жителя Городокского района изъяли почти 900 г марихуаны Происшествия
16:44 Исполнителя Тиму Белорусских задержали с гашишем в минском клубе Происшествия
16:39 Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе Президент
16:39 "Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю Общество
16:36 Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС Общество
16:35 Студент: многие вопросы, озвученные во время общения с Президентом, были неожиданными и интересными Общество
16:34 ММЗ: для создания конкурентоспособной продукции нужна тесная интеграция науки и производства Экономика
16:31 Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным Общество
16:29 Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой Общество
16:26 БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию Экономика
16:25 В 2021 году на реконструкцию Старого замка в Гродно планируется направить более Br5 млн Регионы
16:23 В России на заводе взорвался боеприпас, погиб рабочий В мире
16:15 В диалоге с Президентом студенты поднимали вопросы с заделом на перспективу - ректор Регионы
16:10 Авсиевич: в Национальном детском технопарке мы будем развивать у школьников стартап-мышление Общество
16:09 В музее еврейского быта в Ушачском районе появятся новые тематические экспозиции Регионы
16:03 Два человека погибли и трое ранены при стрельбе в Пенсильвании В мире
16:02 ЕЭК ожидает динамичного восстановительного роста экономики ЕАЭС в 2021 году Экономика
15:55 В Гомельской области в 2021 году на финансирование отраслевых лабораторий направят более Br1,5 млн Регионы
15:48 Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19 Общество
15:43 Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство - Гусаков Общество
15:42 При пожаре в доме престарелых в Испании погиб человек, еще 11 пострадали В мире
15:38 Белорусы увеличили в 2020 году потребление электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в 7 раз Общество
15:35 Каранкевич: расширение выпуска экспортно ориентированной продукции - один из приоритетов торфяной отрасли Экономика
15:28 Масочный режим эффективен в борьбе с распространением коронавируса - ВОЗ В мире
15:28 В Минске проведут мастер-классы по персидской каллиграфии Культура
15:21 Жителя Молодечненского района привлекут к ответственности за участие в акции протеста в августе Происшествия
15:19 Давыдов: современные школьники способны предлагать новые идеи в сфере IT Общество
15:19 Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС позволит уменьшить теневую трудовую миграцию - ЕЭК Общество
Все новости
Все новости
Общество
29 января 2021, 16:36

Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Левкович: результаты работы прошлой пятилетки станут хорошим фундаментом для развития Минской области
Делегат ВНС: государство всегда стремилось по максимуму выполнять планы пятилеток

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление экономики, поиски новых путей для этого - базис, от которого зависит и развитие остальных сфер жизнедеятельности белорусского общества. Убежденность в этом высказали сегодня в Минске участники VI Всебелорусского народного собрания от столицы на региональном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Советского районного (города Минска) объединения организаций профсоюзов Галина Зверко призналась, что участие в собрании для нее почетно и значимо. "Мы должны скооперироваться и обсудить, что у нас сделано и что должно быть сделано. Лично меня волнуют проблемы защиты трудящихся. Человек труда должен быть на первом месте. Благодаря ему построена белорусская государственность", - сказала она. Как бывшему медицинскому работнику, близки ей и вопросы укрепления системы здравоохранения, на которую из-за пандемии легла огромная нагрузка. "Как мать, меня волнует вопрос того, в какой стране будут жить и учиться наши дети. Я хочу, чтобы мои дети росли в спокойной, мирной стране", - добавила Галина Зверко.

Конечно, во главе угла - социально-экономические вопросы. Об этом говорила и депутат Палаты представителей Марина Шкроб. "Есть темы, в которых мы все едины. Забота о детях и стариках например. Каждый понимает, насколько это дорогое удовольствие - забота об уязвимых слоях общества. Для этого необходимо развитие экономики. Об этом нам и надо говорить. При сильной экономике можно думать, как развивать здравоохранение, социальную сферу. При этом любой социальный проект должен быть адресным, не обезличенным", - считает Марина Шкроб.

В работе городского собрания участвуют председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона.

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, более двух месяцев шла подготовительная работа: почти в 240 диалоговых площадках разной тематики участвовали около 7,8 тыс. человек. Поступило около 2,5 тыс. предложений, которые были обобщены, 683 предложения направлены в республиканский оргкомитет. "Сегодняшним собранием мы подводим своеобразный итог всем предложениям, - сказал Артем Цуран. - Сегодня на собрании выступают и профессионалы своих сфер, и представители общественности, которым немаловажно развитие нашего города".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике - Назаров
Фото "Белавиа" "Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю
Студент: многие вопросы, озвученные во время общения с Президентом, были неожиданными и интересными
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
Дмитрий Крутой. Фото из архива Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
Андрей Авсиевич Авсиевич: в Национальном детском технопарке мы будем развивать у школьников стартап-мышление
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19
Топ-новости
Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе
Лукашенко - студентам: выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо
Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году
"Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю
БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию
Компания Parimatch получила два "золота" премии "Бренд года" 2020
МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
ДНК-вакцина от рака показала обнадеживающие результаты - белорусский онколог
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович
ТЦСОНы в январе выполнили более 2,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств
В Национальном детском технопарке 31 января стартует первая образовательная смена
Левкович: результаты работы прошлой пятилетки станут хорошим фундаментом для развития Минской области
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.