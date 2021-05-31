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31 мая 2021, 18:31

Поддержка лиц с ОПФР направлена на повышение доступности и качества обучения - Минобразования

Елена Мулица. Фото из архива
Елена Мулица. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня деятельность по поддержке лиц с особенностями психофизического развития направлена на повышение доступности и качества образовательного процесса, сказала сегодня журналистам главный специалист управления дошкольного образования Министерства образования Елена Мулица, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кодексом об образовании Беларуси установлено, что право граждан на образование обеспечивается созданием условий для получения образования с учетом национальных традиций, а также индивидуальных способностей, запросов, потребностей. Можно сегодня говорить о том, что доступ к получению образования обеспечен всем категориям обучающихся. Мы говорим о том, что деятельность в сфере образования по поддержке лиц с особенностями психофизического развития, в том числе с инвалидностью, направлена в первую очередь на повышение доступности и качества образовательного процесса. Кроме того, мы развиваем инклюзивные процессы в образовании и формируем готовность всех участников данного процесса к реализации идеи инклюзии", - отметила Елена Мулица.

Главный специалист рассказала, что в республике создан и ежегодно обновляется банк данных о детях с особенностями психофизического развития, который позволяет отслеживать тенденции в системе образования данной категории лиц. "Сегодня в банке данных у нас имеются сведения о более 170 тыс. детей с ОПФР, чуть более 14 тыс. из них - с инвалидностью", - обратила внимание она.

"Дети с ОПФР имеют общие со всеми обучающимися права, но дополнительно им предоставлено право Кодексом об образовании на создание специальных условий для получения образования, на бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в ЦКРОиР, на бесплатную коррекционно-педагогическую помощь, подвоз к учреждению образования на специально оборудованных транспортных средствах, бесплатные пользование учебниками, проживание и питание в учреждениях специального образования. Бесплатным питанием обеспечиваются также дети-инвалиды, дети с особенностями, обучающиеся в специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания на период обучения", - подчеркнула Елена Мулица.

Система образования лиц с особенностями включает как учреждения специального образования, так и учреждения общего среднего и дошкольного образования, в которых дети не только учатся, но и получают коррекционно-педагогическую помощь. "Сеть учреждений представлена 141 ЦКРОиР, 48 специальными дошкольными учреждениями для разных категорий обучающихся с нарушениями слуха, зрения, речи, функций опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями. В системе функционируют 24 специальные общеобразовательные школы и 24 вспомогательные школы и школы-интернаты", - добавила главный специалист.

Кроме того, в учреждениях дошкольного и общего среднего образования создано практически около 2 тыс. специальных групп, 1,5 тыс. групп интегрированного обучения и воспитания, 167 специальных классов и более 5 тыс. классов интегрированного обучения и воспитания. Для получения коррекционно-педагогической помощи создано более 3,6 тыс. пунктов коррекционно-педагогической помощи. "Сегодня система образования позволяет обеспечить образовательные потребности детей, начиная с самого раннего возраста. Для этого создана система ранней комплексной помощи. Такая помощь оказывается в ЦКРОиР. На сегодня более 1,5 тыс. детей получают такой вид помощи в 138 кабинетах ранней комплексной помощи. Все те меры, которые приняты, позволили увеличить охват предоставления образования и дополнительной коррекционной помощи практически 100% выявленных детей с ОПФР", - продолжила Елена Мулица.

"Если говорить о развитии инклюзивных процессов в системе образования, то очень большой шаг в этом направлении был сделан в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Сегодня вопросы реализации принципов инклюзии в образовании стали предметом обсуждения на различных встречах с международными экспертами, проводится научно-экспериментальная работа по этому направлению. Можно говорить о том, что более 70% детей с ОПФР, которые нуждаются в получении специального образования, сегодня находятся в системе интегрированного обучения и воспитания, которое мы рассматриваем как один из этапов на пути развития инклюзивного образования", - обратила внимание главный специалист.

Большая помощь оказывается педагогам учреждений образования. Так, в Институте инклюзивного образования БГПУ создан республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, который проводит различные мероприятия с педагогами, родителями, детьми всех возможных категорий, в том числе с детьми с инвалидностью. Также в БГПУ создан республиканский центр психологической помощи, где проводятся консультации для подростков, родителей, педагогических работников, а также создан чат, который позволяет анонимно обратиться в случае необходимости.

Елена Мулица отметила, что в 2020/2021 учебном году функционируют 36 специальных общеобразовательных вспомогательных школ-интернатов, в которых обучаются более 3 тыс. детей с ОПФР. В 2020 году в рамках деинституализации в Минске ликвидированы вспомогательная школа-интернат №7, детский дом №2, Гомельский детский дом и Родошковичская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "В интернатных учреждениях системы образования работают более 2 тыс. педагогов. В рамках работы по повышению доступности и качества образовательного процесса, повышения профессионального уровня педагогических работников, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся регулярно различные мероприятия, на которых представляется наиболее эффективный опыт работы с обучающимися, современные технологии, обсуждаются проблемные вопросы", - рассказала главный специалист.

"Благодаря реализации подпрограммы "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" на сегодня более 60% учреждений образования создают условия для беспрепятственного доступа на территорию, в помещения, здания. И эта работа будет продолжаться в ближайшие 5 лет. Кроме того, очень значимым для нас явилось включение в государственную программу "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы такого показателя, как охват дополнительным образованием детей и молодежи, детей с ОПФР, который будет являться основным показателем их социализации и возможности реализации творческих и иных способностей", - подчеркнула Елена Мулица.-0-

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