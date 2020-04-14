14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к родам для будущих мам и пап доступна в онлайн-формате, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта "Мама PRO" Диана Мардас сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня подготовка будущих мам и пап к родам продолжается, она переведена в онлайн-режим", - сообщила Диана Мардас.

В онлайн-школе проекта "Мама PRO" зарегистрировано более 7 тыс. новых пользователей. Одновременно на сайте находятся порядка 400 будущих родителей. Диана Мардас поблагодарила коллег, которые в свободное время активно помогают с подготовкой материалов для онлайн-школы.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан добавила, что такого рода информацию будущие родители могут получить и в женской консультации. При этом акцент делается на электронное взаимодействие без личного посещения медучреждений.-0-