Подготовка по 6 новым специальностям открыта в вузах во время проекта "Университет 3.0"

21 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Подготовка по шести новым специальностям открыта в вузах во время проекта "Университет 3.0". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для достижения целей проекта "Университет 3.0" введены 57 новых учебных дисциплин, открыта подготовка по шести новым специальностям инновационно-изобретательской и предпринимательской направленности: это компьютерная физика, инновационные технологии в машиностроении, в металлургии и другие", - отметила Ирина Старовойтова.

Помимо этого, внедряются новые элементы образовательной среды - студенческие стартап-проекты, специализированные дополнительные курсы.

Важным направлением работы для Минобразования является подготовка научных работников высшей квалификации. По словам Ирины Старовойтовой, для поддержки молодых исследователей, материального стимулирования их научной деятельности проводятся общереспубликанские конкурсы. В 2019 году стипендии Президента назначены 44 аспирантам. Ежегодно проводится республиканский конкурс научных работ студентов. "Следует отметить, что участников этого конкурса становится все больше. В прошлом году их было более 3 тыс.", - отметила первый замминистра.

Концепция "Университет 3.0" была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.-0-