10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной школе красоты 14 января подопечные Белорусского детского хосписа и их мамы попробуют себя в роли моделей, сообщили БЕЛТА организаторы благотворительной акции.

Преподаватели школы красоты проведут мастер-классы по дефиле, фотопозированию, хореографии, актерскому мастерству, а приглашенные визажисты и парикмахеры создадут участникам стильные образы, трендовые луки поможет подобрать стилист.

В распоряжении у начинающих моделей из Белорусского детского хосписа будут аксессуары от белорусских дизайнеров. Каждая леди сможет примерить корону Королевы красоты.

В завершении участников ждет фотосессия у профессиональных фотографов.

Цель благотворительной акции, как отметили организаторы, - воплотить мечты малышей и их родителей, которые в силу обстоятельств наблюдали за подиумом и фотовспышками лишь со стороны, но всегда хотели узнать модельную профессию в деталях.-0-