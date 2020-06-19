Подведены итоги правового конкурса на приз имени Спасовича

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги ежегодного конкурса информационных материалов по правовой тематике на приз имени выдающегося белорусского юриста, публициста и литературоведа Владимира Спасовича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Конкурс проводился уже в тринадцатый раз. Он является отражением профессиональной деятельности юристов, раскрывает многогранный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, историю развития права Беларуси, а также иные аспекты в сфере нормотворчества и правоприменения. Участие в нем приняли юристы, журналисты, медиаторы, студенты и др. Работы представлялись как индивидуально, так и в составе авторских коллективов.

Всего было подано более 100 работ. Это не только научные публикации, информационные материалы, эфиры телерадиопрограмм на правовую тематику, но и полноценные издания и даже творческие проекты. "Все эти работы - кладезь идей и инициатив юридического сообщества, главная цель которых состоит в доведении до широкого круга общественности информации о проблемах и достижениях в сфере права", - отметил министр юстиции Олег Слижевский.

Творческое состязание проводилось по 11 номинациям: "Суд", "Прокуратура", "Следствие", "Исполнительное производство", "Адвокатура", "Нотариат", "Наука и право", "Хозяйство и право", "Медиация", "Право и журналистика", "Студенческая наука". Конкурсная комиссия определила победителей и дипломантов.

В частности, в номинации "Суд" приз достался авторскому коллективу учебного пособия "Конституционное правосудие" (под редакцией члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора юридических наук профессора Василевича Г.А.), в номинации "Прокуратура" - авторскому коллективу издания "Уголовное законодательство государств, граничащих с Республикой Беларусь (сравнительный контент-анализ)" (под общей редакцией Марчука В.В., Хомича В.М.).

Редколлегия центрального аппарата Следственного комитета (в составе Аземша С.Я., Варавко Ю.В., Дубко М.А.) получила приз за подготовку информационного бюллетеня СК на тему "Расследование уголовных дел о безвестном исчезновении лиц и уголовных дел о преступлениях прошлых лет" в номинации "Следствие".

Лучшей в номинации "Адвокатура" стала Белорусская республиканская коллегия адвокатов (журнал "Адвокат"). Победу в номинации "Нотариат" одержала нотариус Гродненского нотариального округа Татьяна Бернатович, "Право и журналистика" - специальный корреспондент газеты "Звязда" Ирина Сидорок.

Призы и дипломы будут вручены в ближайшее время.-0-