Поэтическую летопись подготовят к 100-летию БГУ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Паэтычнае стагоддзе" стартует с 1 апреля в БГУ. Приурочена она к 100-летнему юбилею университета и направлена на создание поэтической летописи альма-матер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Посвятить строки БГУ смогут абитуриенты, студенты, сотрудники и выпускники разных лет, а также друзья из других вузов и профильных ведомств.

Поздравить университет накануне векового юбилея предлагается в формате поэтических видеооткрыток. Это могут быть авторские произведения, посвященные БГУ, студенчеству, преподавателям, историческому прошлому. Также можно прочесть уже написанные и адресованные вузу стихотворения.

Поэтические поздравления разместят в социальных сетях филологического факультета и БГУ. Видеоролики будут транслироваться с апреля по октябрь.

Присоединиться к поэтическому марафону можно на протяжении всей акции. Запись видеооткрыток проведет организатор, которым выступает филологический факультет БГУ.-0-