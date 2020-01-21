Поезд Могилев-Львов не будет ходить в некоторые дни из-за ремонта моста

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирские поезда № 371/372 сообщением Могилев-Львов-Могилев и прицепной вагон Барановичи-Львов-Барановичи отменены в некоторые дни из-за ремонта железнодорожного моста на 149-м км участка Сарны-Горынь, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Поезд №371 Могилев-Львов отправлением со станции Могилев-1 и прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением со станции Барановичи не будут курсировать 9, 17, 23 марта, 7, 13, 21 апреля и 11, 19 мая.
Поезд №372 Львов-Могилев и прицепной вагон Львов-Барановичи отправлением из Львова не будут курсировать 10, 18, 24 марта, 8, 14, 22 апреля и 12, 20 мая.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону контакт-центра 105.-0-