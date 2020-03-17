Поезда в приграничном сообщении с РФ будут курсировать с 18 марта до последней станции Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезда в приграничном сообщении с Российской Федерацией с 18 марта будут курсировать по измененному маршруту, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В БЖД напомнили, что с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. В связи с этим поезда Белорусской железной дороги, курсирующие в приграничном сообщении с Российской Федерацией, с 18 марта будут следовать измененным маршрутом до последней приграничной станции Беларуси.

Так, поезда №6641/6644, №6643/6646 Витебск - Рудня - Витебск будут курсировать в сообщении Витебск - Заольша - Витебск.

Поезда №6184/6183, №6186/6185 Орша - Красное - Орша будут следовать до Осиновки.

Поезда №6545/6546 Кричев - Сураж - Кричев будут курсировать до станции Белынковичи.

Неиспользованные билеты на приграничные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Средства будут возвращать в полном объеме на основании билетов.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра 105 (в Беларуси), а также +375 222 39 25 47 (для пассажиров, находящихся за пределами Беларуси).-0-