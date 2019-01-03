Погода в начале января будет благоприятной для развития озимых - Белгидромет

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода в начале января будет благоприятной для развития озимых зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологические условия для озимых культур складываются удовлетворительно", - сказали в Белгидромете.

Под влиянием оттепели к концу декабря на большей части Брестской и Гродненской областей, а также в западной части Гомельской области с полей сходил снежный покров и почва полностью оттаивала. На остальной территории Беларуси промерзание почвы колебалось от 5-10 см до 15-20 см, местами на северо-западе и северо-востоке достигало 26-42 см. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых и корневой шейки многолетних трав выше оптимальных значений. Под снежным покровом при слабом промерзании почвы у зимующих культур идет повышенный расход питательных веществ.

"В ближайшее время высота снега увеличится. Снежный покров защитит посевы озимых культур от ожидаемого в конце текущей недели понижения температуры воздуха", - отметили в Белгидромете.-0-