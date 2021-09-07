Погоцкий: в Беларуси есть все условия для развития молодежи и ее инициатив

7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все условия для развития молодежи, ее инициатив и предложений. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился участник регионального форума "Беларусь адзiная", член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Михаил Погоцкий.

"Молодежь для любой страны - это стратегический ресурс. В нашей стране - это спортивный, трудовой, профессиональный и творческий потенциал, который сейчас определяет во многом государственную молодежную политику, активно участвует в разработке и реализации молодежных программ. Наша молодежь полна энергии, конструктивных и креативных идей. И мы выступаем за единство и созидание. В Год народного единства молодежь должна услышать главный и важный тезис - именно молодежь является созидательной силой нашей страны, которая должна быть направлена на развитие", - отметил Михаил Погоцкий.

По словам участника встречи, важное достижение Беларуси в сфере молодежной политики - возможность быть услышанным. "Молодежь поддерживают на всех уровнях: от местных органов власти до республиканских. Ребята активно участвуют в государственной повестке, в мероприятиях разной направленности: спортивных, патриотических, социальных, экологических. Так мы демонстрируем любовь к нашей стране, - отметил Михаил Погоцкий. - Наши парламентарии имеют права голоса - мы можем быть услышаны на самом высоком уровне. Нашу деятельность курирует Наталья Кочанова - с ней мы тесно сотрудничаем. Мы аккумулируем идеи и инициативы на местах, а позже они передаются дальше для рассмотрения и возможной реализации".

Как отметил Михаил Погоцкий, у белорусской молодежи есть прочный фундамент для развития. "На протяжении всей истории нашей страны молодежи отводится особое место в развитии государства. И здорово, когда наши идеи получают одобрения на республиканском уровне. Это серьезное доверие, которое оказывает нам государство. И мы не можем его потерять. Это помогает больше двигаться вперед, трудиться на благо своей страны, развивать экономику, когда каждый на своем месте, занимается своим делом", - подчеркнул участник форума.-0-