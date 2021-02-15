Пограничники почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во всех частях органов погранслужбы прошли митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших воинов-интернационалистов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

На острове Мужества и Скорби в Минске состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Делегацию пограничников возглавил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. "Для нас это трагическая и памятная дата. Очень важно помнить тех, кто не вернулся с той войны, чтить их память. Надо знать, какой ценой дается мир", - отметил он.

К подножию памятника "Сынам Отечества, которые погибли за его пределами" мемориального комплекса "Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане", а также к установленному здесь в 2016 году памятному камню воинам-пограничникам возложили венки и цветы от действующих пограничников, воинов-интернационалистов и членов их семей - всех тех, кто ранее стоял на защите рубежей Родины.

В этот памятный день военнослужащие и родственники воинов-интернационалистов посетили места захоронения погибших воинов-участников боевых действий в Афганистане.

Погранвойска провели 1113 операций на территории Афганистана. Погибли 576 пограничников из них 34 пограничника-белоруса и уроженца Беларуси. При выполнении боевых задач стражи рубежей неизменно проявляли взаимовыручку, мужество и героизм. Более 21 000 пограничников награждены орденами и медалями.

"Современное поколение белорусских пограничников сохраняет верность историческому подвигу своих предшественников, успешно выполняет задачи по охране границы, обеспечивает суверенитет и территориальную целостность Беларуси, прикладывает все силы для формирования у подрастающего поколения высоких нравственных качеств гражданина и патриота", - добавили в ГПК.-0-