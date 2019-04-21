Появились рекомендации для белорусских граждан в Шри-Ланке и экстренные номера

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с террористическими актами в Шри-Ланке белорусские дипломаты отслеживают ситуацию в этой стране. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индии.
"По уточненным на настоящий момент сведениям, информации о пострадавших гражданах Беларуси нет", - заявил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.
В дипмиссии просят туристов из Беларуси, а также постоянно находящихся в этой стране белорусских граждан быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.
По всем экстренным вопросам можно связываться с посольством Беларуси в Индии, а также с почетным консулом Беларуси в Шри-Ланке. Телефон для экстренной связи с посольством: +91 9711520234. Телефон почетного консула Беларуси в Шри-Ланке: +94 777444850 (Энтони Джоел).
По сообщению ТАСС со ссылкой на новостной портал News 1ST, который в свою очередь ссылается на официального представителя местной полиции, по меньшей мере 207 человек погибли в серии из восьми взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке.
Ранее говорилось о 190 погибших и более 500 раненых.
Тем временем власти сообщили, что комендантский час, который вступает в силу в 18:00 по местному времени, будет продолжаться до особого распоряжения. На неопределенный срок также заблокированы соцсети, в том числе Facebook, WhatsApp.
Серия взрывов прогремела в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также близ столичного зоопарка и в районе Дематагода. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-
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