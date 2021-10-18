Появилось мобильное приложение для бесплатной адвокатской помощи подросткам

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Белорусская республиканская коллегия адвокатов подготовили мобильное приложение "АдвоКот", которое предоставляет подросткам и их родителям доступ к бесплатной юридической помощи адвоката. Презентация ресурса состоится 21 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Мобильное приложение поможет подросткам и их родителям разобраться в своих правах, а также механизмах получения юридической помощи в Беларуси. В приложении собраны контакты белорусских адвокатов, к которым можно обратиться. Если подросток оказался в тяжелой жизненной ситуации, то в приложении он также найдет инструменты экстренной психологической помощи и конфиденциально получит бесплатную консультацию через чат-бот Telegram "Детский адвокат" (@kids_lawyer_bot). С помощью интерактивных видеоисторий подросток может проверить знания о своих правах и получить ответ о том, как поступать в рамках закона в той либо иной ситуации.

"Мобильное приложение дает подростку возможность в интерактивной форме получить представление о своих правах, способах их защиты и важности участия адвоката в юридическом деле", - отметил старший координатор защиты детства ЮНИСЕФ в Беларуси Дмитрий Шилин.

Используя приложение, родители могут юридически грамотно подойти к участию в споре, в котором затрагиваются интересы ребенка. Функционал "АдвоКота" позволяет получить базовую юридическую помощь из любой точки Беларуси, не выходя из дома, что является важней опцией в условиях пандемии.

Идея продукта была предложена подростками, и финальная версия протестирована волонтерами ЮНИСЕФ в Беларуси.

"Для меня важно, чтобы каждый подросток понимал, как себя вести в ситуации, когда он или она сталкивается с законом, и неважно, нарушили он или она его либо стали жертвой поступка другого человека, - поясняет Кристина, одна из участниц команды, предложившей ЮНИСЕФ в Беларуси идею приложения. - В любом случае он или она испытывает стресс, и иногда минутное замешательство, незнание простых правил приводит к необдуманным фразам, подписанию документов без их прочтения, желанию скрыться, хотя ребенок, может быть, и не виноват. Последствия этого могут быть необратимыми. И мне бы хотелось, чтобы на смартфоне каждого подростка было приложение, которое способно помочь в самой сложной ситуации".

Ресурс уже можно скачать в AppStore и GoogleMarket. Приложение не содержит платного контента.

Платформа не имеет аналогов в Беларуси и направлена на реализацию права несовершеннолетнего на юридическую защиту согласно Конвенции ООН о правах ребенка.-0-