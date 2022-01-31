Появилось приложение в помощь автошколам при обучении вождению неслышащих

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В доступе в плеймаркете появилось приложение Surdo для Android, которое помогает преодолеть языковой барьер в практическом обучении вождению неслышащих. Подробнее о разработке корреспонденту БЕЛТА рассказала преподаватель ПДД для неслышащих, одна из соавторов приложения Елена Лосик.

"Все началось с моей работы по организации обучения среди неслышащих в автошколе. За все время было организовано и выпущено из автошкол 11 групп людей с нарушениями слуха в Минске, - рассказала Елена Лосик. - В процессе обучения через некоторое время почти все слышащие мастера отказывались работать с неслышащими, обучать вождению на авто - из-за языкового барьера. Ученику за рулем важно понимать команды мастера: куда ехать, что включать в машине, что переключать, на что обращать внимание. И в таких ситуациях он часто смотрит на мастера, пытаясь считать команду с его губ. Это часто отвлекает ученика от дороги. В итоге и он сам, и мастер нервничают. Как решить эту проблему? Ответом стало наше приложение, которое мы создавали большой командой. Этот путь занял около двух лет".

Автором идеи стала подруга Елены Лосик Ирина Пестрак, а затем подключилась сборная команда студентов БГУ и их научный руководитель Анастасия Гусейнова. На базе факультета прикладной математики и информатики при поддержке IBA Group они создали приложение в помощь автошколам и экзаменационным подразделениям Госавтоинспекции при обучении неслышащих вождению. Оно переводит устную речь в язык жестов, отображаемый на экране девайса.

Словарный запас приложения помогал пополнять один из мастеров по вождению из минской автошколы "Нужный шаг", вместе с которым Елена Лосик проводила своеобразный тест-драйв приложения. Доводить его до совершенства помогали и ее ученики.

Приложение Surdo победило в четырех номинациях финала XIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020-2021".-0-