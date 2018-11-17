Покупать ли в интернете сувенирный нож и как законно продавать в соцсетях - отвечает адвокат

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на тему "Право на защиту: советы адвоката". В этот раз мы подготовили ответы, касающиеся интернет-торговли. Можно ли предъявить претензию, если внешний вид приобретенного товара серьезно отличается от того, который указан на сайте, и когда торговля в соцсетях может обернуться проблемами с правоохранителями? На эти и многие другие вопросы ответят адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Алла Юденко, а также Артем Королев и Сергей Краснов, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально.

После заказа в интернет-магазине брендовых часов прислали дешевую подделку. Какие права у покупателя?

В этом случае товар считается непоставленным, так как прислали не тот, который был заказан. А по законодательству, если продавец, получивший предварительную оплату, не исполняет обязанности по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель может потребовать:

- передать оплаченный товар в установленный им новый срок;

- возвратить сумму предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Можно также потребовать полного возмещения убытков, причиненных из-за нарушения срока передачи предварительно оплаченного товара.

При нарушении этого срока продавец обязан выплатить потребителю проценты на сумму предварительной оплаты в размере ставки рефинансирования, установленной на день выплаты процентов либо на день вынесения судебного решения, если требование о выплате процентов не было удовлетворено добровольно. Проценты выплачиваются со дня, когда по договору товар должны были передать, до дня его передачи потребителю или до дня возврата суммы предварительной оплаты, если договором для начисления процентов не установлен более короткий срок.

Продавец должен незамедлительно удовлетворить требования потребителя о возврате предварительной оплаты и возмещению убытков. Если это невозможно сейчас, максимальный срок для удовлетворения требований не может превышать 7 дней. При этом требования не удовлетворят, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи товара произошло по вине потребителя или из-за действий третьих лиц либо непреодолимой силы.

Можно ли предъявить претензию интернет-магазину, если внешний вид/содержимое/вес приобретенного товара серьезно отличается от того, который указан на сайте? К примеру, вес приобретенного кольца отличается от того, который указан на сайте, или при продаже телефона продавец обещает к нему бесплатный чехол, но по факту чехла нет.

При продаже товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель может потребовать:

- заменить недоброкачественный товар товаром надлежащего качества в случаях, установленных законодательством;

- соразмерно уменьшить покупную цену;

- незамедлительно безвозмездно устранить недостатки;

- возместить расходы по устранению недостатков товара;

- расторгнуть договор розничной купли-продажи и вернуть уплаченные за товар ненадлежащего качества деньги в соответствии с п.4 ст.27 закона о защите прав потребителей.

За нарушение сроков рассмотрения обоснованных требований потребителей продавец несет ответственность в виде уплаты потребителю за каждый день просрочки неустойки в размере 1% цены товара.

Действия, когда продавец при продаже телефона обещает бесплатный чехол, которого по факту нет, можно расценивать как недобросовестную рекламу. А распространение такой рекламы влечет административную ответственность в соответствии со ст.12.15 КоАП.

Товар оплачен и доставлен почтой в место вручения, однако покупатель его не забирает. В течение какого времени товар отправят обратно продавцу? Кто должен оплатить услуги по пересылке товара?

Покупатель до передачи ему товара может отказаться от выполнения договора при условии, что возместит продавцу расходы, понесенные в связи с совершением действий по его выполнению.

Если товар доставлен в срок, но не был передан покупателю по его вине, то повторная доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, при условии, что покупатель оплатит услуги по доставке товара и возместит расходы, которые понес продавец при его первоначальной доставке. Если стоимость услуги по доставке включена в стоимость товара, покупатель обязан возместить продавцу расходы, связанные с повторной его доставкой.

Срок хранения почтовых отправлений при невозможности их вручения пользователю составляет для внутренних отправлений ускоренной почты - 10 дней; международных отправлений ускоренной почты - 14 дней; остальных почтовых отправлений - 30 дней.

При этом за хранение почтовых отправлений (посылок, мелких пакетов с объявленной ценностью, писем с объявленной ценностью, отправлений ускоренной почты) с адресата взыскивается плата по истечении 7 календарных дней, следующих за днем поступления почтового отправления в отделение почтовой связи. За хранение почтовых отправлений "До востребования" плата не взимается.

Можно ли вернуть некачественный товар, приобретенный в рассрочку в интернет-магазине, если на него был оформлен кредит в банке?

Если товар приобретен в рассрочку в интернет-магазине или на него оформлен кредит в банке, вернуть его, конечно же, можно, но для этого нужны определенные основания: он должен быть некачественным. Вернуть товар просто потому, что он уже не нравится, нельзя.

Процедура возврата такого товара имеет свои особенности. Если был заключен кредитный договор с банком, покупатель обращается к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи. После получения денег от продавца необходимо обратиться в банк для прекращения действия кредитного договора, подав соответствующее заявление.

В случае расторжения договора потребителю, которому товар был продан в кредит:

- возвращается уплаченная за товар сумма в размере кредита, погашенного ко дню возврата товара;

- возмещаются плата за предоставление кредита и разница между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения требования, а если требование добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения судом решения.

Известно, что вернуть товар можно в течение 14 дней. Как быть в ситуации, когда товар приобретался, например, в подарок и дефект обнаружен позже этого срока? Можно ли обменять товар?

Некачественный товар можно вернуть продавцу в течение гарантийного срока. Если недостатки обнаружены в течение двух лет с момента продажи товара (даже если гарантийный срок менее 2 лет), продавец отвечает за недостатки, если не докажет, что они возникли после передачи покупателю товара из-за нарушения им правил использования, хранения, транспортировки товара или действий иных лиц.

Продавец (изготовитель, поставщик, представитель) также отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что дефект возник до того, как товар был ему передан, или по причинам, которые возникли до момента передачи.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества, а при необходимости - провести проверку его качества. При этом потребитель должен быть проинформирован о его праве на участие в проверке качества товара, а если она не может быть проведена незамедлительно - о ее месте и времени.

При возникновении спора о наличии недостатков товара и их причинах продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан провести экспертизу за свой счет. О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме.

Если в результате экспертизы установлено, что недостатков нет или они возникли после передачи товара потребителю по его вине или из-за действий третьих лиц либо непреодолимой силы, потребитель обязан возместить понесенные расходы.

Могут ли привлечь к ответственности человека, который продает через интернет б/у вещи? Сколько раз и в течение какого срока можно реализовать ненужные тебе вещи через интернет, чтобы не попасть под ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность?

Физлица могут продавать личные вещи, но такая торговля не должна превращаться в предпринимательскую деятельность. Если будет нарушено законодательство, могут привлечь к ответственности.

Разовые (единичные) действия физических лиц, которые получили доход от продажи собственного имущества, если количество вещей, их ассортимент и иные обстоятельства не свидетельствуют о направленности на систематическое получение дохода, не могут рассматриваться как предпринимательская деятельность.

Женщина, находящаяся в декретном отпуске, планирует продавать изделия ручной работы через группу в соцсети или на какой-нибудь интернет-площадке. Что ей необходимо знать, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов?

Если человек хочет продавать какие-либо вещи, сделанные своими руками, и не попасть под ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, ему необходимо обратиться в ИМНС своего района и зарегистрироваться в качестве лица, занимающегося ремесленной деятельностью. Необходимо уплатить ремесленный сбор (код платежа - 1901).

При постановке на учет в налоговой инспекции по желанию ремесленника ему может быть выдано извещение о присвоении учетного номера плательщика (УНП).

Размер сбора за ремесленничество (вне зависимости от количества осуществляемых его видов) составляет 1 БВ, действующую на момент уплаты сбора. В первый раз сбор необходимо уплатить до начала занятия ремесленничеством. За каждый следующий календарный год сбор уплачивается также наперед, не позже 28 декабря текущего календарного года.

Если у ремесленника в целях налогового контроля будет затребована декларация о доходах, а указанные в такой декларации доходы от ремесленничества за календарный год в 100 раз превысят размер сбора, то ремесленник должен будет доплатить сбор в размере 10% от такого превышения. Доплата производится в 30-дневный срок со дня вручения извещения.

Доходы от ремесленничества освобождаются от подоходного налога и единого налога.

Ремесленнику также необходимо завести книгу учета проверок, которую можно купить в специализированных магазинах. Эта книга должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена подписью и зарегистрирована в налоговой инспекции.

Есть один нюанс. Женщина, находясь в декретном отпуске, получает пособие по уходу за ребенком. Когда она будет зарегистрирована в ИМНС в качестве ремесленника, это пособие уменьшится на 50%.

Можно ли покупать на зарубежных интернет-площадках сувенирные ножи? Возникнут ли в этом случае вопросы к покупателю со стороны правоохранителей?

Вопрос о том, к какому виду оружия будет относиться приобретаемый нож, регулируется законом "Об оружии". В нем отсутствует понятие "сувенирный нож". В России предусмотрен ГОСТ Р 51715 - 2001, который дает описание сувенирного ножа. В Беларуси также имеется такой ГОСТ, но называется он "конструктивно сходные с оружием изделия".

В соответствии со ст.7 закона нож будет относиться к гражданскому оружию. Гражданам Беларуси не запрещено иметь в собственности гражданское оружие, но нож ножу рознь. Если речь идет о ножах, клинки которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, то длина клинка должна быть не более 90 мм. Если длина клинка более 90 мм, он запрещен к обороту.

Признаки холодного оружия определяются в СТБ ГОСТ Р 51215-2002.

К холодному оружию относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п.), конструктивно сходные с оружием (ст.1 закона "Об оружии").

В конкретном случае вопрос о признании того или иного предмета холодным оружием может быть решен с помощью криминалистической экспертизы.

Однозначно ответить на вопрос о том, стоит ли приобретать "сувенирный нож" на зарубежных интернет-площадках ответить невозможно. Вопросы могут возникнуть не со стороны правоохранительных, а со стороны таможенных органов. Если таможенный орган посчитает, что в почтовом отправлении находится именно холодное оружие, то он вернет посылку отправителю.

Что предпринять покупателю, если гарантийный срок на товар не истек, а интернет-магазин закрылся? Куда обращаться, чтобы отремонтировать товар по гарантии?

Если гарантийный срок на товар не истек, требование о ремонте можно предъявить сервисному центру, уполномоченному продавцом на безвозмездное устранение недостатков.

В случае экономической несостоятельности (банкротства) продавца (изготовителя), приостановления или прекращения его деятельности потребитель вправе предъявить поставщику, представителю требования:

- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

- возмещения расходов по устранению недостатков товара.

При невыполнении этих требований потребитель может возвратить товар ненадлежащего качества поставщику, представителю и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в соответствии с п.4 ст.27 закона о защите прав потребителей. Потребитель вправе возвратить такой товар без потребительской тары (упаковки).

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