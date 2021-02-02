ПолесГУ проведет в феврале-апреле дни открытых дверей

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет в феврале-апреле организует дни открытых дверей, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Пригодич.

Дни открытых дверей в университете пройдут 6 и 20 февраля, 13 и 27 марта, а также 10 и 24 апреля. Абитуриенты смогут узнать о правилах приема в вуз и новшествах вступительной кампании, задать вопросы представителям приемной комиссии и деканам факультетов. Для молодых людей проведут экскурсии по учебным корпусам, студенческому городку и спортивному комплексу. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте ПолесГУ.

"После регистрации мы объединим абитуриентов в небольшие группы. Проведем их по университету, покажем условия проживания в общежитиях (вопрос, который интересует большинство). Расскажем о новых специальностях. В этом году у нас их должно быть две. Летом начнется набор на "биохимию", планируется открытие специальности "управление инновационными проектами", - рассказала Ирина Пригодич.

Также в феврале университет проведет день открытых дверей для поступающих в магистратуру. "Туда планируется зачислить 70 человек. Проведем желающих по нашим научно-исследовательским лабораториям, инжиниринговому центру, библиотекам", - добавила ответственный секретарь приемной комиссии.

В Полесском государственном университете учатся около 4 тыс. человек. Высшее образование они получают на факультете экономики и финансов, биологическом, инженерном и факультете организации здорового образа жизни.-0-