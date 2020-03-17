Поликлиники оптимизируют работу для защиты населения от COVID-19

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поликлиники примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на приказ Минздрава от 16 марта 2020 года "О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения".

Поликлиники организуют работу, приоритетно оказывая медпомощь на дому пожилому населению и пациентам с хроническими заболеваниями. При этом максимально задействуют средний медперсонал.

Выдавать выписки из медицинских документов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения будут в электронном формате. А выписанные пациентам с хронической патологией рецепты, как отмечается, - доставлять по месту их проживания (пребывания).

Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организуют отдельный вход. Для их приема отделения дневного пребывания рекомендовано перепрофилировать в инфекционные отделения (кабинеты). Медработников обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами.

По возможности ограничат плановые мероприятия по диспансеризации населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, скрининговые мероприятия, в том числе маммографию, флюорографию, иные диагностические исследования, плановую стоматологическую помощь.

Кроме того, приказом утвержден перечень больниц в регионах и Минске для оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-I9 и контактам первого и второго уровня. Работникам организаций здравоохранения на этот период предусмотрены дополнительные надбавки.-0-