Политические вопросы решаются в конституционном ключе, а не на улицах - Гайдукевич

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые политические вопросы должны решаться в конституционном ключе, а не на улицах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Политик подчеркнул, что призывать бороться за власть на улицах с помощью массовых беспорядков, протестов недопустимо и безответственно. "Недопустимо призывать к таким вещам и обманывать людей, пользуясь существующими проблемами. Это безответственно. Позиция всех здравомыслящих людей заключается в том, что любые политические вопросы и споры должны решаться исключительно в конституционном ключе в соответствии с законом. Все это делается на избирательных участках. И по-другому не должно быть", - убежден он.

Судьба страны не должна решаться на улицах. "Это нарушение Конституции. Ни в одном государстве мира такое не допускается", - сказал Олег Гайдукевич.-0-