Политические вопросы решаются в конституционном ключе, а не на улицах - Гайдукевич

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 30 мая 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:29 У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение В мире
18:02 Футболисты "Барановичей" забили 13 мячей в ворота "Чайки" Спорт
17:32 Антитабачная акция пройдет в Беларуси с 31 мая по 21 июня Общество
17:23 РЕПОРТАЖ: Производство помогло выстоять - руководитель предприятия о работе без скидок на эпидемию Экономика
17:02 Футболистки "Немана" вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси Спорт
16:58 Сивак: безопасность граждан - вопрос номер один при проведении мероприятий предвыборной кампании Общество
16:55 Сивак призывает не путать сбор подписей и массовые мероприятия Общество
16:40 Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан Общество
16:11 Политические вопросы решаются в конституционном ключе, а не на улицах - Гайдукевич Общество
15:41 Более 3 тыс. человек станут бойцами студотрядов в Могилевской области Регионы
15:39 В Киеве открылись торговые центры и отели после двухмесячного простоя В мире
15:33 Белорусский гандболист Алексей Ушал перешел в венгерский клуб "Орошхаза" Спорт
15:29 Уголовное дело возбуждено за насилие в отношении сотрудников милиции в Гродно - МВД Происшествия
14:40 В Беларуси выздоровели и выписаны почти 18 тыс. пациентов с COVID-19 Общество
14:16 Эксперт: из режима самоизоляции люди могут выйти с ослабленным иммунитетом Общество
14:04 Алгоритмы проведения капремонта жилья в Минске во время пандемии не изменятся Регионы
13:33 ФОТОФАКТ: Последний звонок в Витебской гимназии №8 Регионы
13:32 Десять новых велогаражей обустроят в Минске в июне Регионы
13:10 В Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делить с ним заработанные деньги Происшествия
12:53 Две новые экологические тропы появятся в Минске Регионы
12:44 Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего подростка на стройке в Минске Происшествия
12:38 Остановочные пункты нового формата могут появиться в Минске Регионы
12:14 Запрет на посещение лесов сохраняется в 18 районах Беларуси Общество
12:08 Детский фонд ООН и Libra проводят конкурс к Международному дню защиты детей Общество
11:49 Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тыс. В мире
11:37 "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о дикорастущих ядовитых растениях Общество
11:30 ФОТОФАКТ: День химика отмечается в последнее воскресенье мая Общество
11:22 Движение трамваев по некоторым улицам Минска будет ограничено со следующей недели Регионы
11:12 Порядок планирования и калькулирования затрат на оказание услуг аэропортов определен в Беларуси Экономика
10:55 Журналист БЕЛТА Наталья Сергейчук вошла в число победителей соревнования Минской области среди СМИ Регионы
Все новости
Все новости
Общество
30 мая 2020, 16:11

Политические вопросы решаются в конституционном ключе, а не на улицах - Гайдукевич

Олег Гайдукевич, Фото из архива
Олег Гайдукевич, Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые политические вопросы должны решаться в конституционном ключе, а не на улицах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Политик подчеркнул, что призывать бороться за власть на улицах с помощью массовых беспорядков, протестов недопустимо и безответственно. "Недопустимо призывать к таким вещам и обманывать людей, пользуясь существующими проблемами. Это безответственно. Позиция всех здравомыслящих людей заключается в том, что любые политические вопросы и споры должны решаться исключительно в конституционном ключе в соответствии с законом. Все это делается на избирательных участках. И по-другому не должно быть", - убежден он.

Судьба страны не должна решаться на улицах. "Это нарушение Конституции. Ни в одном государстве мира такое не допускается", - сказал Олег Гайдукевич.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гайдукевич мнения партии
Новости рубрики Общество
Фото из архива Антитабачная акция пройдет в Беларуси с 31 мая по 21 июня
Анатолий Сивак. Фото из архива Сивак: безопасность граждан - вопрос номер один при проведении мероприятий предвыборной кампании
Анатолий Сивак. Фото из архива Сивак призывает не путать сбор подписей и массовые мероприятия
Виктор Чайчиц. Фото из архива Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны почти 18 тыс. пациентов с COVID-19
Фото из архива Эксперт: из режима самоизоляции люди могут выйти с ослабленным иммунитетом
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали
В Беларуси выздоровели и выписаны почти 18 тыс. пациентов с COVID-19
Сивак призывает не путать сбор подписей и массовые мероприятия
Запрет на посещение лесов сохраняется в 18 районах Беларуси
Топ-новости
Стоимость шенгенских виз для белорусов снижается с 1 июля
Журналист БЕЛТА Наталья Сергейчук вошла в число победителей соревнования Минской области среди СМИ
Остановочные пункты нового формата могут появиться в Минске
РЕПОРТАЖ: Производство помогло выстоять - руководитель предприятия о работе без скидок на эпидемию
Эксперт: из режима самоизоляции люди могут выйти с ослабленным иммунитетом
ФОТОФАКТ: День химика отмечается в последнее воскресенье мая
Румас ознакомился с техпроцессом Осиповичского завода транспортного машиностроения
Беларусь не имеет задолженности за российский газ - Минэнерго
Производственный процесс в мясо-молочной отрасли идет непрерывно, несмотря на COVID-19 - Брыло
Движение трамваев по некоторым улицам Минска будет ограничено со следующей недели
Около 200 тыс. детей планируется оздоровить в Беларуси нынешним летом
Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая
Руководители госорганов в июне проведут приемы граждан в Совмине
Минздрав рассказал, положена ли медработнику поликлиники надбавка за работу в выходной в условиях COVID-19
Абитуриенты смогут удаленно получить медсправку для поступления
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.