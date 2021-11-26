Политический консультант: Польша пиарится на ситуации с беженцами на границе

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша пиарится на ситуации с беженцами на границе. Своими действиями Варшава пытается привлечь внимание Брюсселя, чтобы стать главным бенефициаром в вопросе беженцев, выторговать себе денежные и политические преференции. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал украинский политический консультант Михаил Чаплыга, сообщает БЕЛТА.

"Проблема, которая возникла на границе Польши и Беларуси, - больше проблема кризиса идентичности ЕС, кризиса идентичности их ценностей. В данном случае этот искусственно созданный миграционный кризис на границе с Беларусью - просто интерес поляков в их войне с Брюсселем, Евросоюзом, в основном, наверное, тоже за деньги. Польша требует более 100 млрд евро, чтобы им выделил ЕС просто так, без контроля за так называемым соблюдением принципов верховенства права", - сказал Михаил Чаплыга.

По его словам, миграционный кризис возникает только тогда, когда одной из сторон необходимо на нем попиариться или пошантажировать кого-либо другого. "Причем в данном случае это явно не Беларусь. Другие страны, которые в этом участвуют, получаются заложниками внутренних войн и кризисов идентичности в самом ЕС", - отметил политический консультант. -0-