Политолог: беженцы - повод превратить инцидент на границе в провокацию против Беларуси и России

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы - повод превратить инцидент на границе в провокацию против Беларуси и России, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" политолог, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова Андрей Манойло, сообщает БЕЛТА.

"Мигранты в этой игре выступают исключительно как повод для того, чтобы превратить этот инцидент в провокацию против России и Беларуси, - сказал Андрей Манойло. - Действия польских властей не адекватны в той ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе. Это бесчеловечно - использовать в холодную погоду водометы против людей, которые и так обездолены и которые пересекают границу, надеясь найти поддержку со стороны тех же польских властей, - отметил Андрей Манойло. - По крайней мере, они надеются, что их накормят и обогреют. В этом отношении любая цивилизованная страна должна была поступить именно так. То есть вы должны были их принять, накормить, обогреть и потом уже решать вообще их судьбу, что с ними делать".

Эксперт дает не самые позитивные прогнозы. "Я думаю, что в ближайшее время следует ожидать обострения этой ситуации. Потому что, судя по действиям таких стран, как Польша, видно, что за эту провокацию западные спецслужбы взялись серьезно. Они ее так просто не оставят. Отчасти, может, и потому, что другого подходящего повода для того, чтобы нарисовать образ врага для Европы в лице Беларуси и России, ну и заодно Турции, которую тоже к этому примешивают, сейчас просто нет", - добавил он.-0-