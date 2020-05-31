Политолог: для решения проблем в Беларуси не нужны революции и перевороты

31 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Для решения проблем в Беларуси не нужны революции и перевороты. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

Эксперт призвал не проводить аналогий между нынешней ситуацией в Беларуси и той, что в свое время складывалась в Армении, Украине. "Ситуация в Беларуси контролируемая. Есть понимание общества и власти, есть диалог. Даже те проблемы, которые вскрываются, решаются диалогом", - сказал Вадим Боровик.

"Нам для этого революции, перевороты не нужны. Мы крови в стране не допустим", - подчеркнул политолог.-0-