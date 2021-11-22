Политолог: многие беженцы на границе - курды-езиды, которые больше всех пострадали от войны

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы на белорусско-польской границе - курды-езиды, которые больше всех пострадали от войны. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил курдо-турецкий политолог кандидат исторических наук Икбаль Дюрре, сообщает БЕЛТА.

"Там есть люди, которые оказались на границе Беларуси Польши, потому что у них другого выхода не было. Это курды-езиды, которые больше всех пострадали из-за войны. В 2016 году им пришлось покинуть свои места, свои города, потому что ИГИЛ их убивал, брал в плен их женщин и так далее. Поэтому многие из них по сей день живут в палаточных лагерях, в том числе в Курдистане", - сказал Икбаль Дюрре.

По его словам, многие из беженцев просто не могут вернуться домой. "У них действительно сложное положение. Я предполагаю, что многие из них сжигая мосты покинули свою страну", - добавил политолог.-0-