Политолог: нельзя для любого государства выбрать универсальный путь развития

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя для любого государства выбрать универсальный путь развития. Об этом заявил политолог Вадим Боровик во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Есть внутренние, внешние вызовы, есть исторический путь. Не может нация, утратившая каждого третьего гражданина, перенесшая такую трагедию, которая еще на века у нас будет, сегодня иначе относиться, например, к национальным вопросам. Ну не может у нас быть другого отношения", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул: еще глубинный вопрос - ценностей. "Беларусь закрепила это в своей Конституции. Мы ведь агрессивно не выступаем, мы выступаем толерантно. Мы ни на кого не нападаем, мы просто говорим, что есть определенные ценности, которые свойственны нашему народу. И закрепляя это в Конституции, формулируя в том числе, что семья - это союз мужчины и женщины, мы тем самым на будущее создаем предпосылки для защиты вот этих основополагающих ценностей", - добавил он.-0-

Фото Николая Петрова