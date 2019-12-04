Политолог: нужно преодолеть некоторую апатию в обществе и развивать инициативу

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно преодолеть существующую в некоторых слоях белорусского общества апатию и развивать инициативу. Такое мнение во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА высказала кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГУ Светлана Паречина.

Эксперт считает серьезной задачей избранного парламента повышение внутреннего имиджа страны. "Мы все ходим в подростковых штанишках", - образно высказалась она о пока имеющем место стереотипе о том, что за рубежом все лучше, чем в Беларуси. Чтобы изменить ситуацию, по мнению Светланы Паречиной, нужно преодолеть существующую в некоторых слоях белорусского общества апатию, развивать инициативу, в том числе на местах. Это эксперт считает первоочередной задачей, которую предстоит решать избранному парламенту.

"Люди должны чувствовать сопричастность тому, что происходит в стране. В этом важна роль парламента как представительного органа власти. Депутаты должны выявлять интересы на местах, представлять их не только на высоком, но и на местном уровне", - отметила эксперт. Она убеждена, что это послужит и в деле укрепления гуманитарной безопасности.

В пресс-центре БЕЛТА состоялся первое заседание совместного с Белорусским институтом стратегических исследований проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти".-0-