Политолог: парламент - это фабрика мысли, поэтому за каждым депутатом должна быть команда

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хорошем парламенте должны быть депутаты, представляющие интересы всех слоев общества и имеющие собственные команды. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ политолог Петр Петровский.

"Депутат должен иметь команду, потому что парламент - это фабрика мысли, создающая законы. Должна быть команда, состоящая из людей, которые также могут подменять депутата в его отсутствие, - сказал Петр Петровский. - Надеюсь, что новый парламент будет еще более дискуссионным, эффективным и открытым. Граждане ждут этой открытости, хотят разговаривать с депутатами в своих округах и знать их в лицо. Хороший парламент - тот, в котором представлены все слои общества, своего рода качественная фокус-группа активных и подготовленных граждан, отражающих интересы всего народа".

Политолог прогнозирует итоговую явку на выборах в Палату представителей на уровне 75-80%, что станет хорошим результатом. Среди отличительных особенностей кампании он указал на широкое представительство партийных кандидатов. "Только сейчас многие кандидаты поняли, что по партийным спискам легче выдвинуться, чем иным путем. Второе - это большая медийность и активность кандидатов, - отметил Петр Петровский. - В то же время было много претендентов в кандидаты, которые не смогли собрать подписи - они не знают, как привлечь к себе внимание. В итоге зарегистрировались наблюдателями и проводят такие информационные вбросы, провокации, занимаются несвойственной наблюдателю деятельностью вместо того, чтобы мониторить избирательный процесс. Я бы это охарактеризовал как попытку влезть в последний вагон аутсайдеров кампании по выборам".-0-