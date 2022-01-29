Политолог: Послание Президента Беларуси суперактуально, оно обращено в будущее

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента Беларуси суперактуально, оно обращено в будущее, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1"политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков, сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси начинает с больших масштабов, с главного: он говорит о геополитике, о перспективе войны, о безопасности, насколько безопасность является ценностью для белорусов. Говорит, что белорусы не хотят войны. Это действительно так. Но при этом указывает на красные линии, на те рубежи, которые не дозволено пересекать третьей стороне - сегодняшнему, откровенно говоря, противнику - Прибалтике, Польше, странам Запада. Не трогайте нас, давайте вместе работать над единой архитектурой безопасности в Восточной Европе и мире. Не переходите рубежи и не делайте шаги, которые нельзя будет отмотать назад. Цена за непродуманные, глупые политические решения будет колоссальная - потеря государственности. Об этом надо думать в Вильнюсе, Риге, Варшаве", - сказал Андрей Стариков.

Политолог подчеркнул, что Послание Президента Беларуси суперактуально. "Оно обращено даже не в сегодняшний, а в завтрашний день. Что надо сделать сейчас, чтобы Беларусь завтра была процветающей, безопасной, чтобы жители Беларуси жили достойно и трудились на своей земле", - добавил он.-0-