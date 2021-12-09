Политолог: пристанище в Беларуси ищут украинцы не только из зоны конфликта в Донбассе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пристанище в Беларуси ищут украинцы не только из зоны конфликта в Донбассе. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов, комментируя предоставление белорусского гражданства 448 украинцам, сообщает БЕЛТА.

"В принципе, очень много людей из Украины осели в Беларуси после Майдана, войны в Донбассе. Знаю, что и жители Киева у вас обосновались. То есть это не только беженцы из зоны конфликта в Донбассе", - сказал Владимир Корнилов.

Как добавил аналитик БИСИ Алексей Авдонин, Беларусь такими действиями выполняет все обязательства в рамках международного права. "Но самое главное - она выполняет свои обязательства в рамках, наверное, исторической справедливости. То мракобесие, которое сейчас есть в Украине, оно пройдет. И украинский народ выздоровеет от всей этой заразы, от этого вируса, который сейчас распространен на территорию Украины", - подчеркнул он.-0-