Политолог: призывы к бойкоту на госпредприятиях - это уже оппозиция к национальным интересам

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к бойкоту на госпредприятиях - это уже оппозиция к национальным интересам, заявил во время онлайн-встречи в международном медиаклубе "Формат А-3" директор фонда Гражданской дипломатии, кандидат политических наук Антон Найчук, сообщает БЕЛТА.

"Деструктивная позиция оппозиции. В оппозиции совсем не классические подходы. Можно быть в оппозиции к политическим конкурентам, но призывы бойкотировать на госпредприятиях - это уже оппозиция к национальным интересам, экономическим перспективам", - сказал Антон Найчук.

По его словам, никто из представителей оппозиции не смог себя позиционировать как лидер общественного движения. "Этот элемент скажется на том, что протесты сойдут на нет", - добавил директор фонда.-0-