Политолог: руководство России установило контроль над корпоративными интересами, чтобы не потерять Беларусь

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство России установило контроль над корпоративными интересами, чтобы не потерять Беларусь. На это обратил внимание аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Когда рассуждаем про Российскую Федерацию, про Москву, обычно некоторые эксперты разделяют несколько "башен Кремля": одна принимает, другая отказывает. Здесь мы, самое главное, видим очень кардинальные изменения: фактически политическое руководство установило контроль над корпоративными интересами", - отметил Алексей Авдонин.

Он пояснил, что ранее можно было заметить попытки пролоббировать интересы отдельных корпораций. Но события прошлого года, по мнению политолога, показали: если Москва не примет важные геополитические решения, не обуздает этот "корпоративный дух" и не установит правила игры, Беларусь для России будет потеряна.

"Как результат мы видим четкую реализацию политической воли. Политическое решение принято, все амбиции корпоративных интересов снижены, и теперь идет очень интенсивное согласование того, что мы в принципе не могли решить на протяжении длительного время, потому что были разногласия", - сказал аналитик БИСИ.-0-