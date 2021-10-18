Политолог: в Польше с 2015 года формируется авторитарный политический строй, оппозиционный к ценностям ЕС

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с 2015 года формируется авторитарный политический строй, находящийся в оппозиции к ценностям Евросоюза, заявил польский политолог Матеуш Пискорский 17 октября в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В Польше начиная с конца 2015 года постепенно формируется определенная авторитарная система власти, авторитарный политический строй, который находится в глубокой оппозиции к тем ценностям и принципам, которые декларативно, на словах соблюдаются Евросоюзом", - сказал Матеуш Пискорский.

По его словам, если посмотреть на критерии вступления в Евросоюз, которые были разработаны в 1994 году в Копенгагене, и оценить их соблюдение современной Польшей, то можно заметить, что страна уже сейчас не выполняет большинство из них. "Но Евросоюз в силу разных экономических выгод и других причин геополитического характера все-таки с терпением относится к поведению польского руководства, очередные шаги которого убеждают всех политологов, экспертов и юристов в том, что здесь больше нет системы правосудия, больше нет реальной демократической, основанной на ценностях Евросоюза системы стандартов польского политического строя. Это просто, по сути, авторитаризм", - отметил политолог.

Матеуш Пискорский заметил, что у него нет даже иллюзий, что Польша может стать лидером. "Посмотрите на отношения Польши с соседними государствами. Я не думаю, что хоть одна страна в регионе Центральной и Восточной Европы готова принимать Польшу как лидера, это уже прошло, и амбиции никак не обоснованы реальным потенциалом", - сказал он.-0-