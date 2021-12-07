Политолог: Запад - не ключевое звено в экспортной стратегии Беларуси

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад - не ключевое звено в экспортной стратегии Беларуси. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал директор Института магистерской подготовки БГЭУ кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев, комментируя ответные меры Беларуси на введение очередного пакета западных санкций, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня речь действительно идет о том, чтобы импортозамещением найти в первую очередь для западных товаров аналоги на, скажем прямо, большом рынке, который представляют рынки Азии, стран Африки", - сказал Алексей Беляев.

Политолог подчеркнул: Беларусь последовательно проводила политику, выстраивая отношения со странами дальней дуги. "Отношения дружбы и партнерства с азиатским регионом в первую очередь через нашего большого друга и партнера КНР. У нас есть все основания полагать, что мы найдем там то, что не хотят или не могут нам дать на Западе", - добавил он.-0-