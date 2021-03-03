Полные итоги переписи, "Гендерная статистика" - Белстат поделился планами на 2021 год

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 3 марта 2021
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:20 Развитие партнерства внешнеполитических ведомств в СНГ рассмотрят на заседании СМИД Политика
16:14 Вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве Общество
16:08 В Польше за сутки число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось вдвое В мире
16:04 ФОТОФАКТ: Молебен в память о погибших сотрудниках МВД прошел в крипте храма в честь Всех Святых Общество
16:00 Жителя Лунинецкого района ждет суд за ДТП с двумя погибшими Происшествия
15:49 Ученые смогли прочесть запечатанное письмо XVII века с помощью рентгена Калейдоскоп
15:46 Полные итоги переписи, "Гендерная статистика" - Белстат поделился планами на 2021 год Общество
15:42 В Минске стартовал финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона А Спорт
15:36 Цуран: ремонту учреждений образования в столице уделят особое внимание Регионы
15:31 Конкурс на соискание премий Национальной академии наук объявлен в Беларуси Общество
15:28 В Греции после землетрясения магнитудой 6,2 произошли повторные толчки В мире
15:13 Законодательство о государственной статистике претерпит изменения Общество
15:05 У водителя-международника изъяли более 3 кг кокаина - расследование завершено Происшествия
14:59 Третья волна COVID-19 достигла Стокгольма В мире
14:57 Лукашенко поздравил Мишустина с 55-летием Президент
14:53 Использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться - Каранкевич Экономика
14:51 МЧС готово к весеннему паводку - Худолеев Общество
14:48 РЕПОРТАЖ: Как витебские инспекторы ИДН вдохновляют подростков любить спорт и вести здоровый образ жизни Регионы
14:45 С начала года состоялось уже 60 электронных ярмарок вакансий Общество
14:40 Лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года" чествовали в Витебске Регионы
14:26 Путин потребовал реагировать на втягивание подростков в незаконные уличные акции В мире
14:13 Спасатели проведут тепловую съемку с вертолета для проверки теплосетей Минска Регионы
14:11 В Барановичах завершается строительство школы Регионы
14:08 В Толочинском районе горела пилорама Происшествия
14:06 Лукашенко объявил Благодарность промышленникам и сотрудникам КГК Президент
14:05 Петришенко: вузы должны готовить специалистов разных отраслей и воспитывать молодежь Регионы
14:01 ФОТОФАКТ: Партизанский проспект с высоты Регионы
13:51 Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку пройдет 4-5 марта в БГУ Общество
13:44 Монголия откроет госграницу 1 мая В мире
13:41 В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,2 В мире
Все новости
Все новости
Общество
03 марта 2021, 15:46

Полные итоги переписи, "Гендерная статистика" - Белстат поделился планами на 2021 год

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги деятельности органов государственной статистики в 2020 году и приоритетные направления их работы на 2021 год обсуждены на расширенном заседании коллегии комитета, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Во взаимодействии с территориальными органами государственной статистики в этом году необходимо будет завершить процесс обработки обезличенных персональных данных и формирование выходных регламентных таблиц, а также подготовку к публикации окончательных итогов сельскохозяйственного модуля переписи населения.

Предстоит ввести в промышленную эксплуатацию модернизированную информационно-аналитическую систему "Итоговые данные переписей населения 2009 и 2019 годов" и организовать обучающие семинары по работе с ней для всех категорий пользователей. Одновременно планируется разработка и тестирование информационной системы "Геостатистический портал", а также модернизация "Базы данных по статистике населения" с возможностью расширения динамического ряда и добавлением новых показателей.

Продолжится работа по локализации Целей устойчивого развития, в II квартале 2021 года начнется модернизация национальной платформы по ЦУР для регионального уровня.

В 2020 году выработаны подходы к внедрению системы менеджмента качества в территориальных органах статистики, а с 1 января этого года требования действующей СМК распространены на территориальные органы. Впереди - сертификация новой системы и внешний аудит.

В 2021 году запланированы построение счетов лесных ресурсов в физическом выражении за 2020 год, разработка методики по формированию объема образования отходов электрического и электронного оборудования, завершение разработки статистического классификатора видов природоохранной деятельности на основе международной классификации видов природоохранной деятельности и затрат, анализ методологических подходов к формированию счета расходов на охрану окружающей среды и счета экологических налогов.

Будут определены национальные критерии понятия "обычная среда" для оценки внутреннего туристического потока республики.

Совершенствуются геоинформационные модули: можно будет получать данные о географических координатах объектов статистического регистра.

Также запланирован расчет показателей бизнес-демографии за 2020 год с учетом правил непрерывности для предприятий. А чтобы отчетная нагрузка на респондентов была меньше, оптимизирован алгоритм формирования базисных значений для расчета индексов промышленного производства.

Программа обследований домашних хозяйств постоянно совершенствуется - и в 2021 году в нее впервые включен блок вопросов о доступности государственных услуг, а также модуль о доступе членов домохозяйств к питьевой воде и санитарии.

По проекту международной технической помощи с ЮНФПА будет начата подготовка к проведению в 2022 году обследования по насилию в отношении женщин.

Дальше будут развиваться средства интерактивной визуализации данных. В дополнение к уже работающим специализированным веб-сервисам в первом полугодии 2021 года на официальном сайте Белстата начнет работать веб-портал "Гендерная статистика".

Также будет доработан пользовательский интерфейс информационно-аналитической системы баз данных.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото podrobno.uz Вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве
ФОТОФАКТ: Молебен в память о погибших сотрудниках МВД прошел в крипте храма в честь Всех Святых
Фото из архива Конкурс на соискание премий Национальной академии наук объявлен в Беларуси
Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Фото из архива Законодательство о государственной статистике претерпит изменения
Река Припять в Житковичском районе. Фото из архива МЧС готово к весеннему паводку - Худолеев
Фото из архива С начала года состоялось уже 60 электронных ярмарок вакансий
Главное
Во время совещания Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Путиным и отреагировал на домыслы
Андрейченко: реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316
Живописные пейзажи и еще шесть причин, почему вы захотите жить в ЖК "Парк Челюскинцев"
Топ-новости
Лукашенко объявил Благодарность промышленникам и сотрудникам КГК
Минтруда рассказало о программных документах по улучшению экономических возможностей женщин
Петришенко: вузы должны готовить специалистов разных отраслей и воспитывать молодежь
Совмин утвердил госпрограмму "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" до 2025 года
Законодательство о государственной статистике претерпит изменения
ФОТОФАКТ: Молебен в память о погибших сотрудниках МВД прошел в крипте храма в честь Всех Святых
Использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться - Каранкевич
Шпаковский: общие вызовы подталкивают Минск и Москву к дальнейшему сближению в сфере обороны
Госкомимущество рассказало о новшествах указа об оформлении правоудостоверяющих документов
МЧС готово к весеннему паводку - Худолеев
Упрощена регистрация отдельных категорий земельных участков
РЕПОРТАЖ: Как витебские инспекторы ИДН вдохновляют подростков любить спорт и вести здоровый образ жизни
Гендиректор МПЗ: для успеха мало обновить технологии - надо обновлять и производственное сознание
Трудоустройство, строительство коммуникаций, земельные споры - Соловей провел прием граждан
ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале 2021 года в странах ЕАЭС за исключением Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.