Полные итоги переписи, "Гендерная статистика" - Белстат поделился планами на 2021 год

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги деятельности органов государственной статистики в 2020 году и приоритетные направления их работы на 2021 год обсуждены на расширенном заседании коллегии комитета, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Во взаимодействии с территориальными органами государственной статистики в этом году необходимо будет завершить процесс обработки обезличенных персональных данных и формирование выходных регламентных таблиц, а также подготовку к публикации окончательных итогов сельскохозяйственного модуля переписи населения.

Предстоит ввести в промышленную эксплуатацию модернизированную информационно-аналитическую систему "Итоговые данные переписей населения 2009 и 2019 годов" и организовать обучающие семинары по работе с ней для всех категорий пользователей. Одновременно планируется разработка и тестирование информационной системы "Геостатистический портал", а также модернизация "Базы данных по статистике населения" с возможностью расширения динамического ряда и добавлением новых показателей.

Продолжится работа по локализации Целей устойчивого развития, в II квартале 2021 года начнется модернизация национальной платформы по ЦУР для регионального уровня.

В 2020 году выработаны подходы к внедрению системы менеджмента качества в территориальных органах статистики, а с 1 января этого года требования действующей СМК распространены на территориальные органы. Впереди - сертификация новой системы и внешний аудит.

В 2021 году запланированы построение счетов лесных ресурсов в физическом выражении за 2020 год, разработка методики по формированию объема образования отходов электрического и электронного оборудования, завершение разработки статистического классификатора видов природоохранной деятельности на основе международной классификации видов природоохранной деятельности и затрат, анализ методологических подходов к формированию счета расходов на охрану окружающей среды и счета экологических налогов.

Будут определены национальные критерии понятия "обычная среда" для оценки внутреннего туристического потока республики.

Совершенствуются геоинформационные модули: можно будет получать данные о географических координатах объектов статистического регистра.

Также запланирован расчет показателей бизнес-демографии за 2020 год с учетом правил непрерывности для предприятий. А чтобы отчетная нагрузка на респондентов была меньше, оптимизирован алгоритм формирования базисных значений для расчета индексов промышленного производства.

Программа обследований домашних хозяйств постоянно совершенствуется - и в 2021 году в нее впервые включен блок вопросов о доступности государственных услуг, а также модуль о доступе членов домохозяйств к питьевой воде и санитарии.

По проекту международной технической помощи с ЮНФПА будет начата подготовка к проведению в 2022 году обследования по насилию в отношении женщин.

Дальше будут развиваться средства интерактивной визуализации данных. В дополнение к уже работающим специализированным веб-сервисам в первом полугодии 2021 года на официальном сайте Белстата начнет работать веб-портал "Гендерная статистика".

Также будет доработан пользовательский интерфейс информационно-аналитической системы баз данных.-0-