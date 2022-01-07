Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полный курс вакцинации против COVID-19 на 5 января прошли 94,7% работников системы здравоохранения и 76,6% работников учреждений образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Завершили вакцинацию 85,7% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 96,7% человек старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, а также 69,3% людей в возрасте 61 года и старше.
Полный курс вакцинации прошли 23% беременных женщин.
Полностью вакцинированы 60,3% работников торговли и общественного питания, 72,9% - сферы бытового обслуживания, 55,5% - работников транспортных организаций, 66,1% - учреждений культуры и спорта, 62,6% - службы ЖКХ (включая энерго- и водообеспечения).
Вакцинация населения продолжается.-0-